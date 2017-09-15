Підписи під Будапештським меморандумом дають менше безпеки, ніж один ядерний заряд - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що підписи під Будапештським меморандумом надають менше безпеки, ніж один ядерний заряд. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у рамках роботи 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) сьогодні у Києві.

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«Те, що нас не вбиває, робить сильнішими», - це фраза Ніцше, і вона, на мою думку, цілком відбиває суть того, що відбувається нині в геополітиці. Ми вже живемо в новому світі», - зазначив Порошенко.

«Якщо хтось думає, що коли нарешті закінчиться війна в Україні, все буде так, як воно було, я гадаю, що ці люди помиляються. Ви не можете воскресити до життя десятки тисяч загиблих українців, ви не можете також забути про те, що підписи під Будапештським меморандумом дають менше безпеки, ніж один-єдиний ядерний заряд», - додав президент.