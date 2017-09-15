Категорично недопустимо: Порошенко прокоментував прихід СБУ до редакції "Української правди"
Порошенко пообіцяв відповісти на запитання щодо того, навіщо правоохоронці прийшли до видання.
Президент Петро Порошенко заявив, що претензії Служби безпеки України до видання "Українська правда" є неприпустимими. Про це він заявив перед початком форуму YES, пише "УП".
Також він пообіцяв відповісти, навіщо СБУ прийшла до офісу видання.
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"Я Вам обов’язково відповім… Я думаю, що це категорично недопустимо", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки прийшли в офіс "Української правди" з листом, у якому вимагала тимчасово вилучити з загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, тому що бачить у ній розголошення державної таємниці. Про це повідомлялося на сайті видання. Відповідний лист слідчий вручив головному редактору УП Севгиль Мусаєвій.
У листі зокрема йдеться, що слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2017 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого по 1 ч. ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці").