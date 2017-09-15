Категорично недопустимо: Порошенко прокоментував прихід СБУ до редакції "Української правди"

Президент Петро Порошенко заявив, що претензії Служби безпеки України до видання "Українська правда" є неприпустимими. Про це він заявив перед початком форуму YES, пише "УП".

Також він пообіцяв відповісти, навіщо СБУ прийшла до офісу видання.

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"Я Вам обов’язково відповім… Я думаю, що це категорично недопустимо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки прийшли в офіс "Української правди" з листом, у якому вимагала тимчасово вилучити з загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, тому що бачить у ній розголошення державної таємниці. Про це повідомлялося на сайті видання. Відповідний лист слідчий вручив головному редактору УП Севгиль Мусаєвій.

У листі зокрема йдеться, що слідчим відділом Головного управління СБУ в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000256, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2017 року за ознаками скоєння злочину, передбаченого по 1 ч. ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці").