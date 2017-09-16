Росія ні за яких умов не може бути у складі миротворчої місії ООН - Клімкін

Представники Росії не можуть бути включені до складу миротворчої місії ООН у разі погодження її розміщення на сході України, бо фактично російські війська окупували Донбас.

Читайте такожМеркель обговорювала з Путіним доступ миротворців ООН до усієї території ДонбасуПро це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав журналістам на брифінгу, що транслювався на телеканалі "112 Україна".

"Ми вважаємо, ні за яких умов, оскільки Росія як країна-агресор, якщо вона ще присутня в миротворчій місії, це взагалі зриває дах... Ну реально, яким чином Росія, яка фактично окупувала територію Донбасу (і це якраз суміш класичної окупації і гібридної окупації) може бути присутня у цій місії?", - заявив Клімкін.

"В цій місії мають бути присутніми ті, кому ми довіряємо, і довіряє міжнародне співтовариство. Але склад місії будемо обговорювати потім", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. «Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.