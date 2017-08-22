Росія намагалася прикрити ймовірну участь в ракетних програмах КНДР, перекинувши все на Україну - Турчинов

Російська Федерація намагалася прикрити свою ймовірну участь у реалізації північнокорейських ракетних програм поширенням заяв про нібито поставки Україною ракетних технологій до КНДР.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони України, секретар РНБО Олександр Турчинов на виконання розпорядження президента Петра Порошенка від 16 серпня доповів, що робочою групою та Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю проведено перевірку оприлюдненої виданням The New York Times інформації щодо можливої передачі державним підприємством «Виробниче об’єднання «Південмаш» ракетних технологій, зокрема ракетних двигунів РД-250 (RD-250) до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

«З метою нейтралізації негативних наслідків публікації у виданні The New York Times, виключення можливих спекуляцій на цю тему у майбутньому та спростування інформації, розповсюджуваної російськими спеціальними службами, робоча група підготувала рекомендації відповідним державним органам», - йдеться у доповіді.

«Під час перевірки та фахового аналізу наявної інформації та матеріалів, наданих державними органами, члени Міжвідомчої комісії, робочої групи та експерти акцентували увагу на тому, що Україна сумлінно та послідовно дотримується взятих на себе всіх без виключення міжнародних зобов’язань. Зокрема, для забезпечення неухильного виконання схваленого Генеральною асамблеєю ООН Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Режиму контролю за ракетними технологіями в Україні створено дієвий механізм жорсткого державного контролю за виконанням і верифікацією своїх міжнародних зобов’язань у цій сфері», - наголошується у доповіді Турчинова.

«Відповідальна позиція України підтверджується тим фактом, що наша держава добровільно позбулася всієї ядерної зброї та статусу ядерної держави в обмін на гарантії суверенітету і безпеки, дані ядерними державами США, Росією і Великою Британією згідно з Меморандумом «Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», підписаного на Будапештському саміті ОБСЄ у грудні 1994 року. Водночас взяті на себе країнами-гарантами зазначені вище зобов’язання залишаються не виконаними», - йдеться у доповіді.

«Більш того, РФ упродовж тривалого часу реалізує проти України ворожу політику, наслідками якої є анексія Криму та окупація частини східних регіонів України. Агресія Росії проти України на сьогодні здійснюється у формі гібридної війни, під час якої РФ окрім ведення бойових дій потужно використовує ретельно сплановані інформаційні провокації для системної дискредитації України як надійного та прогнозованого партнера, зокрема, у таких чутливих для міжнародного співтовариства сферах, як військово-технічне співробітництво. Одним із завдань таких провокацій є маніпуляція суспільною свідомістю з метою маскування РФ власної активної участі у багатьох деструктивних кампаніях», - наголошує секретар РНБО.

«У цьому контексті робоча група вважає статтю у виданні The New York Times від 14 серпня 2017 року елементом інформаційного прикриття та відволікання уваги світової спільноти від імовірної участі РФ у реалізації північнокорейських ракетних програм», - заявляє Турчинов.

«Резюмуючи викладене та беручи до уваги пропозиції Міжвідомчої комісії і матеріали державних органів з порушеного питання, робоча група одноголосно дійшла аргументованих висновків, які повністю спростовують причетність України до реалізації програм з розробки балістичних ракет Північної Кореї», - підсумовується у доповіді.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій йшлося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією у ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

У відповідь на цю публікацію Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" запевнили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

16 серпня президент Петро Порошенко доручив провести розслідування стосовно інформації, поширеної New York Times.

За результатами розслідування Турчинов повідомив, що за роки незалежності Державна служба експортного контролю України не надавала дозволу на постачання до Корейської Народно-демократичної Республіки жодних товарів військового призначення, у тому числі ракетних двигунів. Також, Корейська Народно-Демократична Республіка для запуску ракет Hwasong-12 та Hwasong-14 не використовувала двигуни типу RD-250, але могла використати окремі складові цих двигунів, розробником яких є Російська Федерація. У червні російська сторона розповсюдила серед окремих представників воєнно-дипломатичного корпусу матеріал, що північнокорейська ракета розроблена нібито за допомогою українських фахівців.