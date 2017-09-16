На Донбасі немає громадянської війни, вести переговори з бойовиками ніхто не буде – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер констатує, що на Донбасі немає громадянської війни, і заявляє, що вести переговори з бойовиками ОРДЛО ніхто не буде, оскільки вони нічого не вирішують.

Читайте такожВолкер: на Донбасі триває гаряча війна і ситуація буде погіршуватисяЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

«Ми не говоримо з «владою» Абхазії чи Південної Осетії…по-друге, треба розуміти, що це (конфлікт на Донбасі – УНІАН) не є незалежне етнічне повстання чи громадянська війна, це не так. Тому є зовнішня сила, яка використовує деяке місцеве населення як прикриття для того, щоб створити таку ситуацію», - сказав Волкер.

«Вони (Росія – УНІАН) хочуть від нас того, що ви кажете (вести переговори з бойовиками на Донбасі – УНІАН), оскільки це звільняє Росію від будь-якої відповідальності і хочуть зробити так, щоб ми застрягли в переговорах з цими людьми, які нічого не вирішують, але нам потрібні стратегічні рішення», - наголосив він.