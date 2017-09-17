Порошенко їде до Канади, де зустрінеться з Трюдо

Президент України Петро Порошенко 22-23 вересня перебуватиме з робочим візитом у Канаді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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В рамках візиту заплановані зустрічі президента з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд і представниками канадських парламентських та ділових кіл.

Також Порошенко візьме участь в урочистій церемонії відкриття «Ігор нескорених», де вперше буде виступати національна збірна України.

Крім того, планується зустріч глави держави з представниками українських організацій Канади.