Порошенко їде до Канади, де зустрінеться з Трюдо
12:03, 17 вересня 2017Політика
1 0
Також заплановані переговори з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд і представниками канадських парламентських та ділових кіл.
Петро Порошенко зустрінеться з Джастіном Трюдо / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко 22-23 вересня перебуватиме з робочим візитом у Канаді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Читайте такожТрюдо і Макрон обмінялися думками щодо ситуації в Україні
В рамках візиту заплановані зустрічі президента з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд і представниками канадських парламентських та ділових кіл.
Також Порошенко візьме участь в урочистій церемонії відкриття «Ігор нескорених», де вперше буде виступати національна збірна України.
Крім того, планується зустріч глави держави з представниками українських організацій Канади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter