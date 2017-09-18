Лагард: на подолання корупції в України можуть піти роки

Антикорупційні реформи в Україні, включаючи створення національного антикорупційного бюро – "лише перший крок", - заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, відкриваючи конференцію «Чіткий підхід до подолання корупції» в аналітичному центрі Brookings у Вашингтоні, передає "Голос Америки".

Читайте такожГолова МВФ наголосила на важливості проведення збалансованої пенсійної реформи в УкраїніНаступні кроки з подолання корупції в Україні мають включати розширення повноважень з переслідування підозрюваних злочинців і розширення можливостей прокуратури висувати звинувачення в антикорупційних судах, підкреслила Лаґард.

"Ситуація в Україні акцентує увагу на нашому більш широкому завданні: домогтися тривалих змін, - сказала Лаґард. - Для цього міжнародні організації, громадянське суспільство та політичні лідери мають діяти спільно. І ми маємо реалістично сприймати швидкість можливого прогресу. Культура та звички, гарні чи погані, не змінюються за день", - зауважила Лагард.

"Світло – найкраща дезінфекція", - сказала Лагард словами верховного судді США Луїса Брандайса і оголосила про нові дослідницькі ініціативи з розробки методології для кількісного та якісного аналізу проблеми. Дослідження проводитимуть аналітичний центр Brookings та Міжнародна фінансова корпорація."

"Щорічно світ втрачає від хабарництва, що є лише одним з проявів корупції, від $1,5 до $2 трлн, а це близько 2% світового ВВП. Ці втрати – лише верхівка айсебрга, довгостроковий вплив – набагато більше", - повідомила очільниця МВФ.