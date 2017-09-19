У Кремлі відреагували на схвалення Сенатом США надання Україні летальної зброї

У Кремлі пообіцяли, що передача летальної зброї США для України не сприятиме врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

"Це заяви Порошенка (про надання 500 млн дол. - УНІАН). Будь-яких заяв з боку американської сторони ми не чули з цього приводу. Я не знаю, чи є такі заяви", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, як діятиме Кремль, якщо ця інформація підтвердиться, він сказав, що це двостороннє питання українсько-американських відносин в частині надання кредиту, а щодо летальних озброєнь, то Москва "не раз заявляла ясну й однозначну позицію".

"Таке рішення, звичайно ж, не сприятиме врегулюванню конфлікту на південному сході України, деескалації напруженості", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на сторінці у Facebook поінформував, що Сенат США схвалив проект закону «Про бюджет США на потреби національної оборони на 2018 рік», в якому передбачається виділення 500 млн дол. для підтримки України у сфері безпеки та оборонній сфері.

«Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони і спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони», - зазначив Порошенко.

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Вчора, 18 вересня, під час виступу у Військовій академії США "Вест Пойнт" Порошенко заявив, що надання Україні озброєння з боку США дасть змогу посилити тиск на РФ і підвищить вартість російської агресії.

«Питання про забезпечення України новими оборонними озброєннями привело до гарячих дискусій у США на основі кількох міфів. Перший - що американська зброя змусить Росію відправити свою зброю на Донбас. Але Росія ніколи не припиняла цього робити. Другий - американська зброя не вирішить ситуацію в цілому. Але це точно допоможе вирішити ситуацію разом з санкціями і дипломатичним тиском. І третій - що поставки американської зброї посилять напругу. Але це підвищить вартість російської агресії. Перед лицем такого сильного стримування Москва могла б двічі подумати, перш ніж дозволити новий наступ», - сказав Порошенко.