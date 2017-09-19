Ще один елемент гібридної війни: Росія транслює за кордоном псевдоукраїнський канал "Україна24"

У готелях за кордоном ведеться трансляція каналу "Україна24", який насправді є російським. Про це написала у Facebook глава парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Вона зазначає, що "Україна24" майже цілодобово показує один формат - "Секреты женского счастья".

"Така собі студія в стилі 80-х років, де жіночки на фоні пластикових фруктів у вазі, оце от розмірковують про "список из 140 требований к настоящему мужчине" і подібну пургу... цей прекрасний формат періодично змінює ще лише одна не менше дебільна програма про молекулярну кухню, де перестарілий хімік заморожує в трубочках апельсиновий сік і викладає його на тарілку за допомогою шприца у вигляді спагеті", - пише Сюмар.

Також вона пише, що після перегляду кількох хвилин такого телеканалу українці видаються "якимись аборигенами якихось ще не відкритих островів, явно розумово відсталими".

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"Повертаюся додому. Починаю з'ясовувати, хто ж готує такий от продукт від імені України на закордон. Виявляється, все просто - це російський канал. Який називається Украіна24 на фоні жовто-блакитного прапору. І який поширюють в готельних мережа- інших країн", - підсумовує нардеп.

У зв'язку з цим депутат вирішила написати запити до Міністерства закордонних справ і посольства з питанням про те, що було зроблено, щоб не дозволити росіянам використовувати бренд України і яка загалом ситуація з поширенням у кабельних мережах інших країн українського ТБ.