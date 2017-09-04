Сюмар про запровадження біометричного контролю на кордоні: Росія однозначно відповість

Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України Вікторія Сюмар переконана, що РФ відповість Україні на запровадження біометричного контролю на кордоні та наголошує на необхідності врегулювати питання перетину українсько-російського кордону жителями населених пунктів прикордонних територій. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«Ми повинні сьогодні звернутися до прем'єр-міністра, тому що ви знаєте про введення в дію нових правил перетину кордону громадянами Російської Федерації рішенням Ради національної безпеки і оборони, і тут є певні моменти, пов'язані з прикордонними територіями…все-таки треба вносити зміни до постанови про ці місцеві пункти пропуску та врегулювати це питання, щоб там не створювати складнощів», - заявила Сюмар.

За її словами в прикордонних районах в одному населеному пункті живуть як громадяни України, так і Росії.

«Вони живуть в Україні, працюють в Росії, тому що кордон проходить по одній дорозі», - зауважила вона.

«Росія однозначно відповість нам на значне ускладнення перетину кордону України і ці регіони для яких актуальна сьогодні взаємодія зі своїми рідними, родинами – це потребує окремого доопрацювання та рішень Кабміну», - переконана депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ № 256/2017, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 липня «Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України», а 2 вересня указ набув чинності.

Відповідно до документу, РНБО доручила Кабміну в місячний строк забезпечити здійснення за участю СБУ комплексних заходів щодо посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, додержанням ними правил перебування на території України.

Уряду доручено також вжити заходів щодо удосконалення законодавства стосовно порядку реєстрації місця проживання/перебування на території України іноземців, у тому числі громадян РФ, та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з території таких держав.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Росію.

Уряд також має опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму й етапності запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями, в тому числі росіянами щодо в'їзду та виїзду з України.

Крім того, уряд повинен забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та у контрольних пунктах в'їзду-виїзду.