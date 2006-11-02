Кого підтримає НСНУ на наступних президентських виборах

Народний депутат від “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО вважає, що антикризову коаліцію чекає розкол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі П.ПОРОШЕНКА, про це він сказав в інтерв’ю газеті „Время новостей”.

Свою думку П.ПОРОШЕНКО пояснив тим, що взаємодія членів коаліції з багатьох питань є дуже проблематичною.

Щодо наполягань Президента Віктора ЮЩЕНКА відносно продовження коаліційних переговорів з антикризовою коаліцією, то, за словами П.ПОРОШЕНКА, „якщо Президент наполягає, значить, переговори будуть продовжені. Але без участі партії „Наша Україна”. Як сказав П.ПОРОШЕНКО, “тривалий переговорний процес з антикризовою коаліцією та пошук компромісних рішень перетворився у жалюгідний аналог серіалу. „Наша Україна” дійшла висновку, що бути партією влади, не маючи повноважень, - це шлях до самознищення”.

Водночас він не виключив, що „Наша Україна” за дорученням Президента буде взаємодіяти з коаліцією для реалізації реформ в економіці та соціальній сфері”.

Також П.ПОРОШЕНКО вважає, що критика Президентом партії „Наша Україна”, яка пролунала на нещодавньому з’їзді, була спрямована більше на соратників, аніж на зовнішніх слухачів. На його думку, „помилок чимало, але всі вони обумовлені фактором розбудови та росту партії”. Він також висловив переконання в тому, що ніякого розколу в партії чи розриву між партією та Президентом не буде. „Партія завжди розділяла та підтримувала погляди Президента і буде підтримувати його кандидатуру на наступних президентських виборах”, - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

На запитання щодо ймовірного призначення лідером „Нашої України” першого заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА, П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що „у нього є на це серйозні шанси, враховуючи професійні навички та досвід, але років через п’ятнадцять, за умов, що він балотуватиметься на посаду Президента України та переможе. Я знаю його років десять і вважаю, що він має всі задатки для цього”. Крім того, П.ПОРОШЕНКО з сумом пригадав, що за часів роботи в РНБОУ він не зміг відстояти призначення А.ЯЦЕНЮКА своїм заступником в Апарат Ради національної безпеки і оборони.