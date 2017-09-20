Кононенко розповів про хід переговорів щодо об'єднання БПП і НФ

Лідери "Народного фронту" та БПП зараз ведуть перемовини щодо узгодження кандидатів на мажоритарні округи.

Про це 20 вересня розповів заступник глави фракції БПП Ігор Кононенко в коментарі журналістам.

За його словами, переговори про об'єднання почалися для того, щоб усі сили, які зараз є частиною влади, пішли на вибори єдиною силою.

"Зараз розглядається кілька різних форматів від створення нової партії до об'єднання вже існуючих", - сказав Кононенко.

Він розповів, що зараз переговори ведуться щодо узгодження кандидатів на округи.

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"Зараз ми узгоджуємо мажоритарні округи на майбутніх виборах. Але поки що важко сказати, чим точно закінчаться ці перемовини", - сказав Кононенко.

Вже кілька тижнів між командами Петра Порошенка і Арсенія Яценюка ведуться перемовини про об'єднання у єдину партію влади.

Голова Верховної ради Андрій Парубій підтвердив існування консультацій щодо об'єднання в спільну партію "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка".