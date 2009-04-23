Азаров критикує уряд за розбазарювання Стабфонду

Член парламентської фракції Партії регіонів, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ піддав критиці розпорядження Кабінету міністрів України про фінансування за рахунок коштів Стабілізаційного фонду спорудження пам`ятника гетьманові Івану Мазепі в Києві (розпорядження Кабінету міністрів України від 8 квітня 2009 року № 412-р).

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою М.АЗАРОВА заяві народного депутата.

У заяві М.АЗАРОВ також негативно оцінює наміри уряду виділити зі Стабфонду гроші на створення культурно-музейного комплексу «Мистецький арсенал», проведення виставкових заходів і підтримку «сільськогосподарської консультативної служби».

«Стабілізаційний фонд Державного бюджету відповідно до «антикризового закону» від 31 жовтня 2008 року створювався для активізації внутрішнього попиту на продукцію вітчизняної промисловості і збереження робочих місць», - нагадав М.АЗАРОВ.

Проте, зазначив депутат, «пройшло п`ять місяців з моменту ухвалення закону, йде четвертий місяць виконання бюджету, але досі не розпочато фінансування зі Стабілізаційного фонду жодного інфраструктурного проекту, жодної програми підтримки агропромислового комплексу, житлового будівництва, фінансового лізингу для авіабудування і агропрому, оборонного замовлення тощо».

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ констатує, «що ніякої організації роботи з наповнення і ефективного використання Стабілізаційного фонду немає».

При цьому народний депутат висловив упевненість, що «у платників податків є всі підстави обуритися і вимагати від уряду, щоб кошти Стабілізаційного фонду використовувалися за цільовим призначенням, під жорстким контролем суспільства».

«Комітет з фінансів і банківської діяльності Верховної Ради ні за що не затвердить таке розбазарювання коштів Стабфонду (використання коштів Стабфонду повинне узгоджуватися з профільним комітетом ВР - УНІАН), тому що де-юре воно є неправомірним і нецільовим, а де-факто – абсурдним», - вважає М.АЗАРОВ.