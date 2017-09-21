Transparency International подало позов проти ГПУ через засекречений вирок про конфіскацію $1,5 мільярда Януковича

Представництво міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні подало позов до ГПУ, Військової прокуратури сил АТО та ДП "Інформаційні судові системи" через засекречений вирок у справі конфіскованих у Віктора Януковича $1,5 мільярда. Про це повідомляє прес-служба організації.

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В організації відзначають, що минуло майже шість місяців відколи Генпрокуратура заарештувала 1,5 млрд доларів коштів колишнього режиму, а рішення суду, за яким ці кошти були арештовані досі не оприлюднено.

"Transparency International Україна вважає це тривожним сигналом, адже по-перше, суспільство досі не знає, у кого, за які злочини та скільки точно коштів було конфісковано, по-друге, якщо рішення містить технічні недосконалості, то воно зможе бути оскарженим. Секретаріат Transparency International та його українське представництво вже зверталися до українського парламенту з проханням домогтися офіційного оприлюднення результатів судового процесу. Однак, представники прокуратури проігнорували засідання комітету та не з’явились для обґрунтування своєї позиції народним депутатам. Замість цього, українське представництво ТІ отримало безпідставне звинувачення у «зриві оборонного замовлення» від Голови оборонного комітету ВР", - заявляють в організації.

Також сказано, що Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у відкритому Єдиному реєстрі судових рішень, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що сама ж і визнала це рішення державною таємницею.

"Для того, аби все таки домогтися від органів влади раціональних пояснень стосовно причин очевидних порушень вимог законодавства, Transparency International Україна вимушена була звернутись до Окружного адміністративного суду Києва з позовом проти ДП «Інформаційні судові системи», Генеральної прокуратури України та Військової прокуратури сил АТО. ТІ Україна вимагає скасувати незаконних рішень щодо секретності та зобов’язати державні органі нарешті продемонструвати суспільству відповідний вирок суду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд дол., заарештованих на рахунках Януковича та його оточення.