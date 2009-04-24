Інформація про черги на кордоні з Польщею дійшла до Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає вирішити проблему з чергами на українсько-польському кордоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Зокрема, за даними прес-служби, до глави держави надходить інформація про неприпустиме збільшення черг автотранспорту на українсько-польському державному кордоні. Водії змушені очікувати митного оформлення транспортних засобів і товарів понад добу, зазначають в прес-службі.

У зв`язку з цим Президент України сьогодні звернувся до тимчасово виконуючого обов`язки міністра закордонних справ Володимира ХАНДОГІЯ, голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, голови Адміністрації Державної прикордонної служби Миколи ЛИТВИНА, а також голів Волинської обласної державної адміністрації Миколи РОМАНЮКА та Львівської обласної державної адміністрації Миколи КМІТЯ з вимогою терміново вжити вичерпних заходів для нормалізації ситуації.

В.ЮЩЕНКО зобов`язав керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади поінформувати його особисто про результати до 28 квітня 2009 року.