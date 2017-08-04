Ведучого Вересня звільнили через вилиту воду на голову політолога в прямому ефірі

21:31, 04 серпня 2017
Політика
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Український ведучий Микола Вересень під час суперечки в прямому ефірі хлюпнув водою в обличчя політологу Олександру Семченко і запропонував йому покинути студію.

ересень вибачився за свою поведінку, але тільки перед глядачами / фото nv.ua

Телеканал NewsOne припинив контракт з ведучим Миколою Вереснем, який в прямому ефірі вилив воду на політолога Олександра Семченка після його, як вважає ведучий, проросійських висловлювань.

Про звільнення ведучого повідомив власник телеканалу Євген Мураєв на своїй сторінці в Facebook.

«Менеджмент каналу прийняв рішення припинити контракт з ведучим, а гостей, що опустилися до істерики, в ефір тимчасово запрошувати не будуть», – написав Мураєв, коментуючи інцидент в прямому ефірі.

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«Звичайно, і в тієї, і в іншої сторони знайдуться адвокати і люті симпатики. Тільки я теж ходжу в ефіри з дурними і неприємними людьми, іноді з ведучими - відвертими провокаторами, але поки ніхто не мав приводу звинуватити мене в хамстві або рукоприкладстві. Тому чудово розумію, що іншим чином вести себе можна. І потрібно», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, відомий український ведучий Микола Вересень під час суперечки в прямому ефірі хлюпнув водою в обличчя політологу Олександру Семченко і запропонував йому покинути студію.

Облитий водою Семченко вилаявся і хлюпнув водою в Вересня, але той ухилився. Політолог заявив, що не піде зі студії, після чого і зовсім почав звертатися до телеведучого на "ти" на підвищених тонах.

Вересень вибачився за свою поведінку, але тільки перед глядачами, оскільки не вважає себе винним перед Семченко.

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Теги: #Вересень облив водою політолога#Вересня звільнили