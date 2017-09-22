Луценко про весілля сина: повернувши країні 50 мільярдів, маю право на особисте 5-годинне щастя

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що має «право на особисте 5-годинне щастя», коментуючи сюжет програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»), в якому йшлося, зокрема, про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури й охороняли сили Управління держохорони.

«Мій син, відвоювавши під ДАП, не має права на весілля? Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів? Дії УДО відбулися поза моєю територією і підлягають оцінці їхнього керівництва. Повернувши країні 50 мільярдів гривень, я маю право на особисте 5-годинне щастя», – зазначив Луценко, відповідаючи на запитання одного з користувачів у коментарях у себе на сторінці Facebook.

Закрита вечірка з нагоди весілля сина генерального прокурора відбулася 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур, зокрема візажистки нареченої.

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На святі старшого сина Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Зокрема, президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман з дружинами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, мер Києва Віталій Кличко, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, міністр інформаційної політики Юрій Стець, міністр юстиції Павло Петренко.

Окрім того, журналісти зафіксували на святі сина генпрокурора заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка, екс-голову Адміністрації президента, а нині секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна і секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Тут також тут був колишній «регіонал», який голосував за так звані «диктаторські закони 16-го січня», а нині позафракційний депутат Андрій Деркач.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. В результаті оператор «Схем» Борис Троценко отримав струс мозку і пошкодження руки.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей пояснив дії своїх підлеглих тим, що «цей військовослужбовець спіткнувся, упав і зачепився за оператора».

У парламентському комітеті з питань свободи слова очікують, що розслідування нападу УДО на «Схеми» продовжать.

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.