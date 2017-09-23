Україна та Канада можуть покращити партнерство у сфері безпеки та оборони - Порошенко

Президент Петро Порошенко під час переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо представив бачення України щодо покращення партнерства у сфері безпеки та оборони новими ініціативами. Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

«Сьогодні я представив бачення України того, як ми можемо покращити партнерство у сфері безпеки та оборони новими ініціативами», - повідомив Петро Порошенко під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками переговорів.

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Глава Української держави нагадав, що на початку цього року було підписано двосторонню Угоду про оборонну співпрацю, яка полегшує нашу співпрацю у військовій сфері. Також у цьому році уряд Канади продовжив операцію UNIFIER (тренувальна місія – ред.), яка передбачає постійне навчання канадськими інструкторами наших Збройних Сил.

«Я вважаю, що маючи таку гарну основу, настав час рухатися вперед», - переконаний Петро Порошенко.

Президент України подякував прем'єр-міністру Трюдо та уряду Канади за стійку та непохитну позицію Канади на підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, в умовах триваючої російської агресії.

«Така принципова позиція наших союзників та партнерів, продовження політичного та санкційного тиску, таке лідерство на міжнародній арені, яке показує Канада, має вирішальне значення для зупинення війни, що ведеться Москвою з метою силової зміни кордонів Європи», - наголосив Глава держави.

За словами Петра Порошенка, завдяки головуванню в G7 Канада може зіграти ще більш важливу роль у забезпеченні миру та стабільності в Україні та Європі. «Ми бачимо, що платформа G7 також сприяє зусиллям міжнародної групи друзів щодо деокупації Криму. Я вважаю, що Канада цілком підходить для цієї ролі, оскільки Крим – перш за все, стосується прав та свобод людини», - зазначив він.

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Президент також підкреслив, що дипломатичні зусилля мають бути підкріплені міцною оборонною та економічною стійкістю України.

В свою чергу, Джастін Трюдо, відповідаючи на питання про військову допомогу, зазначив, що є перелік і механізми для втілення спільних завдань. «Ми залишатимемося назавжди з Україною щодо боротьби з незаконною агресією Росії проти України та докладання зусиль Росією із дестабілізації України. Ми боремося з цим», - наголосив прем'єр-міністр Канади.

Він також нагадав, що Канада допомагає інструкторами, які тренують українських військових і передають свій досвід.