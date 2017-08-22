Спецпредставник США у справах України: російська агресія - це ризики для цілої Європи

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що російська агресія - це ризики для цілої Європи. Про це він сказав на прес-конференції у Вільнюсі, фрагмент якої було показано в ефірі телеканалу "112-Україна".

"Ми зібралися тут, коли на європейському континенті тривають бойові дії. Звідси - це менше, ніж дві години літаком. Цього не мало статися взагалі, та тепер ми маємо робити все, щоб припинити людські страждання, адже в конфлікті вже загинули близько 10 тисяч людей, мільйони змушені були покинути свої домівки. Це виклик не лише для України, це ризики для цілої Європи", - наголосив Волкер.

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Як повідомляв УНІАН, Волкер 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента РФ Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.

За даними Держдепартаменту США, 23 серпня Волкер приїде до Києва, де "приєднається до міністра оборони США Джеймса Меттіса на зустрічах з українськими високопосадовцями, щоб обговорити наступні кроки у дипломатичних переговорах з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України".

Колишній посол США в НАТО Волкер був призначений 7 липня спеціальним представником, який курує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.