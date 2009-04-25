У ПР розказали, навіщо БЮТу потрібна коаліція з ними

В Партії регіонів називають черговою піар-акцією БЮТ інформацію про створення нової коаліції між фракціями цих політичних сил.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від Партії регіонів, голова Житомирської обласної організації ПР Микола ПРИСЯЖНЮК, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито 14 травня може бути оголошено створення нової коаліції між фракціями БЮТ і Партії регіонів

"Ми виступаємо за всенародні вибори Президента. І ініціатива окремих депутатів та БЮТ щодо створення нової коаліції між фракціями БЮТ і Партії регіонів є вигідною передусім БЮТ через стрімке падіння їхнього рейтингу", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

На думку депутата, "мова йде наразі лише про чергову піар-акцію "бютівців"".

Водночас голова Житомирської облорганізації Партії регіонів наголосив, що ПР у даний час проводить консультації з усіма політичними силами про створення широкої коаліції.

"Ми стали першими і єдиними, хто виступав за широку коаліцію. З нас тоді сміялися, називаючи нашу ініціативу "ширкою", однак наразі виходить, що ця наша ініціатива була потрібною суспільству", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також повідомив про умови, на яких Партія регіонів у майбутньому готова створити коаліцію з іншими політичними силами.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, "будь-яка коаліція, у якій братиме участь ПР, можлива лише за умови наявності відпрацьованої спільної антикризової програми, висунення Світовому банку та МВФ реальних умов стосовно соціального захисту українців та якщо згадана програма буде прийматися одночасно зі змінами до бюджету на 2009 рік".

"Лише тоді ми готові вести реальні переговори. А сьогодні коаліція між Партією регіонів та БЮТ не є реальністю та й навряд чи можлива. Наш лідер Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що він у цю коаліцію, у такі об’єднання, а особливо у вибори Президента у Верховній Раді, вірить рівно на 5%", - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.