У Ющенка вважають, що епопея з Піскуном ще не закінчена

Секретаріат Президента України має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконним Указу Президента України про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.

Про це заявив керівник служби з представництва в судах інтересів Президента України Руслан КИРИЛЮК, повідомляє «Коммерсант» №72(893) від 27 квітня 2009 року.

«Це чергове політичне рішення окружного адмінсуду. Звичайно, ми будемо його оскаржувати», - сказав він.

Зі свого боку, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК зазначив, що не поспішав би робити висновки щодо юридичних наслідків ухваленого судом рішення, оскільки це рішення суду першої інстанції, і воно набуває сили лише після закінчення терміну, відпущеного на апеляційне оскарження.

Як повідомляв УНІАН, Окружний апеляційний адміністративний суд Києва 24 квітня визнав незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2007 р. № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив дію, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Указом від 26 квітня 2007 року Святослава ПІСКУНА було поновлено на посаді генерального прокурора України.

26 квітня 2007 р., Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України на виконання рішення Шевченківського районного суду Києва. У той же час, 24 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО підписав Указ № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив дію, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”.

Як йдеться в оприлюдненому Офіційним інтернет-представництвом глави держави документі, “з метою забезпечення виконання норм Конституції України про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності і відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив дію, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року № 357 «Питання С.ПІСКУНА». С.ПІСКУН оскаржив цей указ.

У той же час, незважаючи на рішення суду, С.ПІСКУН заявив, що не писатиме заяву про поновлення на посаді генерального прокурора України. С.ПІСКУН зазначив, що рішенням Окружного апеляційного адмінсуду Києва скасовано «незаконний указ про моє звільнення, а тому, автоматично це означає, що працює указ про моє призначення» на посаду генерального прокурора.