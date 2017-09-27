Відомий волонтер відреагував на заяву Геращенка про вибухи в Калинівці: "мусора такие мусора"

Волонтер Роман Донік вважає, що з вини МВС та СБУ по Україні спокійно переміщуються люди, які можуть підірвати що завгодно. Так він на своїй сторінці у Facebook відреагував на заяву члена колегії МВС Антона Геращенка про винних у вибухах в Калинівці.

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"Той момент, коли глибоко у тилу відбувається диверсія і ти розумієш, що з вини МВС та СБУ по країні спокійно переміщуються люди, здатні підірвати що завгодно", - йдеться у його повідомленні.

Також Донік обурений "казками про реформу поліції й селфі", які не допоможуть знайти відповідь на питання "де робота в тилу?".

"Але найгірше, так це боягузтво. "Мусора такие мусора", навіть якщо вони стали ними недавно", - додав волонтер.

Раніше нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що відповідальність за вибухи на військових складах в Калинівці повинні понести глава Генерального Штабу ЗСУ Віктор Муженко та його заступник, який відповідає за збереження військових складів.