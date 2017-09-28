Білорусь заявила, що український літак порушив її повітряний простір: від Києва очікують пояснень

Міністерство закордонних справ Білорусі очікує від України офіційних пояснень щодо порушення повітряного простору цієї країни літаком "DA-42". Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

"28 вересня 2017 року до Міністерства закордонних справ був запрошений Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим", - сказано у повідомленні.

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"За поданням Міністерства оборони Республіки Білорусь керівнику української дипмісії в Мінську було вручено ноту в зв'язку з порушенням повітряного простору Республіки Білорусь із боку України літаком "DA-42", що мало місце 25 вересня 2017 р.", - стверджується у повідомленні.

"Відзначивши неприпустимість порушень державного кордону, білоруська сторона повідомила, що очікує офіційних пояснень і виходить із того, що Україною буде вжито вичерпних заходів, спрямованих на недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому", - заявили білоруські дипломати.

"У ході зустрічі було також відзначено, що білоруська сторона задоволена підсумками проведеного Державіаслужбою України розгляду, який показав повну безпідставність раніше озвучених звинувачень на адресу білоруських авіакомпаній, які нібито порушили повітряний простір України. Було висловлено сподівання на професійну та конструктивну взаємодію авіаційної влади двох країн", - йдеться в повідомленні.