У Румунії заявили, що літак з російським віце-прем'єром навмисне намагався увійти до повітряного простору країни

Російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін попри заборону Європейського Союзу навмисно намагався потрапити до повітряного простору Румунії. Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану, передає AP.

"Як на мене, це було навмисним актом, щоб створити проблеми між Румунією та Росією", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, візит віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна у Молдову виявився зірваним через відмову Румунії пропустити рейсовий літак з російською делегацією. Лайнер здійснив посадку в Мінську, після чого заступник голови російського уряду вирушив до Москви.

Представник МЗС Румунії підтвердив, що літаку, в якому перебував віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, не було дано дозволу на політ у повітряному просторі країни.

Реакція Рогозіна на дії Бухареста не змусила себе чекати. "Румунська влада піддала небезпеці життя пасажирів рейсового літака S7, жінок і дітей. Палива вистачило до Мінська. Чекайте відповіді, гади", - написав він у Twitter.