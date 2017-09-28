ГПУ у справі "чорної бухгалтерії ПР" повідомила екс-регіоналу про підозру

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату України та помічнику народного депутата, причетним до «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, повідомляє прес-служба відомства.

«У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про причетність колишнього народного депутата України та помічника народного депутата із членів політичної партії «Партія регіонів» до діяльності у складі злочинної організації під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича, здійснення ними функцій із обліку та видачі готівки в іноземній валюті, власного незаконного збагачення, а також давання хабарів високопосадовцям та іншим державним чиновникам», - йдеться в повідомленні.

За даними фактами вказаним особам повідомлено про підозру за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 369 КК України (у редакції від 5 квітня 2001 року); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 369 КК України (у редакції від 7 квітня 2011 року); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 368-2 КК України (у редакції від 7 квітня 2011 року).

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У ході спільних слідчих дій, проведених Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро, під час проведення обшуків за місцем реєстрації та проживання фігурантів та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів, виявлено та вилучено цінності, комп'ютерну техніку, документи.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців зазначених злочинів триває.

У відомстві додали, що департаментом спецрозслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Януковича та інших осіб у створенні злочинної організації та керівництві нею; за фактом надання у період часу з 1 березня 2007 по 28 грудня 2012 років неправомірної вигоди в особливо великому розмірі народним депутатам, членам Кабміну та іншим службовим особам, які займали відповідальне та особливо відповідальне становище.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2016 року НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців.

16 вересня 2016 року директор Національного бюро розслідувань Артем Ситник заявив, що НАБУ в рамках розслідування справи щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів має намір оголосити низку підозр.

У червні 2017 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підписів екс-радника колишнього президента Віктора Януковича Пола Манафорта не було ні на одній з сторінок "амбарной книги" Партії регіонів.

За його словами, провадження щодо "амбарної книги" "регіоналів" направлено для вивчення департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, очолюваним Сергієм Горбатюком.