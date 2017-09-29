Спецпредставник США Волкер: ситуація в Калинівці не вплине на рішення щодо надання зброї Україні

Вибухи на арсеналі Збройних сил України у Калинівці Вінницької області не вплинуть на рішення Сполучених Штатів Америки щодо надання зброї Україні. Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив "Голосу Америки".

"Ми не знаємо всіх обставин. Багато людей зацікавлені у вибухах, але також існує ймовірність, що це був нещасний випадок. Вважаю, що рішення США щодо надання зброї буде прийматися, виходячи з цілей США в цьому питанні", – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області розпочалися ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждали дві людини.

За даними ДСНС, в даний час ситуація нормалізована, трапляються поодинокі вибухи, які не становлять загрози для місцевого населення. Інформація про пожежі і вибухи на військовому складі в Калинівці внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, в день вибухів на складі боєприпасів у Калинівці на території області не було диверсійних груп і безпілотних літальних апаратів.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію на арсеналі в Калинівці повинні відповідати вищі посадові особи, включаючи керівництво Генштабу ЗСУ.