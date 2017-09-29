Угорщина сподівається на спільне вирішення ситуації з українським законом про освіту

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень висловлює сподівання на знаходження з Україною спільних рішень щодо статті нового українського закону про освіту, яка стосується мов національних меншин.

Читайте такожУкраїна має вести конструктивний і жорсткий діалог з партнерами щодо закону про освіту - КлімкінЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції щодо культурних подій осені 2017 року, які відбуватимуться за підтримки посольства.

"Напевно, сьогодні ви бачите в пресі, що ми зараз переживаємо не надто легкий період угорсько-українських стосунків", - заявив Кешкень.

"Я дуже сподіваюсь на те, що ми перейдемо цей етап, і також нам вдасться знайти спільне рішення для тих проблемних питань, які є предметом спорів", - зазначив посол.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн - Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

У свою чергу в Міністерстві освіти і науки запевнили, що мовні положення нового закону (зокрема, ст. 7) не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд «Венеціанської комісії».

***Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Відповідно до закону, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних установах для отримання освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою