Порошенко: ми не маємо звертати уваги на істеричні заяви Держдуми Росії – "тюрми народів"

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна не збирається звертати увагу на «істеричні» заяви Держдуми Росії щодо закону про освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з працівниками освіти сьогодні в Києві.

«Звичайно, ми не маємо звертати уваги на істеричні заяви Державної думи Росії, яку давно і справедливо прозвали тюрмою народів… Із якої ми вирвалися і до якої ніколи не повернемося. Там, пригадайте Шевченка, «на всіх язиках все мовчить, … бо благоденствує», - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Держдума РФ прийняла заяву, в якій наголошується, що новий український закон «Про освіту» суперечить Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, що гарантував територіальну цілісність України, а також є актом «етноциду російського народу».

Довідка УНІАН. 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

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Особи, які належать до корінних народів, нацменшин України, і які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір його країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.

Своєю чергою в Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.