Новий закон про освіту сьогодні відправлять на експертизу до Венеціанської комісії

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що Україна сьогодні направляє новий закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії. Як передає кореспондент УНІАН, про це Гриневич повідомила під час зустрічі з працівниками освіти сьогодні в Києві.

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За її словами, необхідно провести ще величезну нормативно-правову роботу, щоб закон про освіту почав працювати, але набуттям ним чинності - це перший надзвичайно вагомий і важливий крок.

«Цей закон описує нормативну базу для нової української школи, і для нас важливо, що ми повинні змінити зміст освіти, тобто те, чому ми навчаємо, і те, як ми навчаємо, і в якому середовищі ми навчаємо», - додала міністр.

«Дозвольте мені також торкнутися мовної статті, дискусійної для наших партнерів. Я не хочу говорити про ворогів - ті, хто є агресором сьогодні щодо України, не мають права взагалі в жоден спосіб оцінювати процеси, що відбуваються в нашій країні. Я хочу апелювати до наших європейських партнерів. Так, шановний пане президент, сьогодні разом з МЗС ми направляємо наш закон, бо сьогодні перший день дії закону, на експертизу у Венеціанську комісію», - заявила Гриневич.

Вона додала, що проводить зустрічі з послами, а також з міністрами освіти різних країн щодо мовної статті закону про освіту, нагадавши, що вчора спілкувалась з міністром освіти Румунії.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 28 вересня, набув чинності новий закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери.

Статтею 7 закону визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про намір його країни блокувати зближення України і ЄС через мовні положення закону про освіту.

Порошенко доручив МЗС та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

У Міністерстві освіти і науки України запевняли, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Гриневич раніше повідомляла, що висновок Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" можна очікувати до кінця осені, але до отримання висновку вносити зміни до закону не можна.