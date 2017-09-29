Експерт назвав формат майбутньої коаліції в Німеччині

Директор представництва Фонду Еберта в Україні та Білорусі Марсель Рьотиг назвав формат майбутньої коаліції в Німеччині. На його думку, християнські демократи Ангели Меркель сформують її разом із "Зеленими" і Вільною демократичною партією, як пише LB.ua.

Про це він сказав на круглому столі в Інституті Горшеніна.

"Можливі тільки два варіанти коаліції - продовження так званої "великої коаліції" ХДС/ХСС і соціал-демократів або перший раз в нашій історії коаліція чотирьох партій: ХДС/ХСС, Вдп і "Зелені". І я на 99% впевнений, що у нас буде саме ця коаліція", - сказав він.

"Ми називаємо її ямайською коаліцією, виходячи з партійних кольорів", - пожартував Рьотиг.

Рьотиг додав, що Ангела Меркель як основний представник партії коаліції залишиться канцлером Німеччини, але при цьому він визнав, що пік її популярності вже пройшов.

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При цьому він сказав, що позиції партій "ямайської коаліції" дуже відрізняються, тому він не виключає, що, наприклад, "Зелені" підуть з неї.

"Невизначеність навколо нового уряду Німеччини - поганий розвиток подій для України. Україні важливо, щоб новий уряд було сформовано і він почав працювати як можна швидше, але нам, мабуть, доведеться чекати до Різдва", - додав Рьотиг.

Нагадаємо, що в попередньому складі парламенту Німеччини ХДС/ХСС був у коаліції з соціал-демократами, але тепер вони вирішили піти в опозицію.