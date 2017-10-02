Класика маніпулятивних технологій: чи постачає Україна зброю на Близький Схід

Оприлюднена Міжнародною правозахисною організацією Amnesty International інформація та заява Проекту з викривання організованої злочинності та корупції (OCCRP) про причетність України до постачання зброї до Африки та Південного Судану, є маніпулятивною інформацією, яка не містить жодних фактів і жодної конкретики, з точки зору доказової бази. Не наводиться жодних доказів того, що Україна реалізовувала ті оборудки, про які йдеться у повідомленні. Це — по-перше.

По-друге, у цих доповідях свідомо використана детективно-емоційна подача матеріалу, аби вплинути на реципієнтів інформації. Це просто класика маніпулятивних технологій! Якщо ж говорити про детективно-емоційний тон, якого дотримуються у доповідях і OCCRP, і Amnesty International, то, окрім цього тону «міс Марпл», там не наводяться жодні підстави для звинувачень і докази того, що Україна щось порушила.

Оскільки Південний Судан не знаходиться під ембарго ООН, Україна може абсолютно легально постачати туди зброю.

Оскільки Південний Судан не знаходиться під ембарго ООН, Україна може абсолютно легально постачати туди зброю

Так само емоційно стверджується, що Україна є територією для «відмивання» нелегальних поставок зброї з країн Європейського Союзу до країн Африки. Знову ж таки, наведена інформація про Бурунді і Уганду не має під собою жодного підґрунтя, тому що Бурунді і Уганда взагалі не мають жодних ембарго чи санкцій, в тому числі з боку ЄС. Немає жодних причин, чому б країни ЄС були змушені постачати зброю не напряму, не відкрито і не легально.

У реєстрі ООН чи базі даних SIPRI чудово видно, як постачається зброя з країн Європейського Союзу, США та Росії до інших країн. Тобто немає жодної таємниці або якихось підстав стверджувати, що відбуваються якісь «сірі» чи «чорні» оборудки.

Тому дані публікації виглядають як суто маніпулятивна інформаційна операція, покликана продемонструвати ненадійність України як експортера зброї, а також її ненадійність як партнера країн НАТО та США. І це все робиться на тлі обговорення рішення про поставки летального озброєння та іншої військово-технічної співпраці з Україною.

Посилення України у військовому плані не вигідно Російській Федерації, яка здійснює агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу

Кому і чим це вигідно — відповідь напрошується сама. Звісно, посилення України у військовому плані не вигідно Російській Федерації, яка здійснює агресію проти України, окупувала Крим та частину Донбасу. Україна вже три з половиною роки воює сама, без особливої допомоги країн світу і НАТО, але саме факт початку союзницьких відносин дратує Росію. Оскільки поставки летальної зброї стануть свідченням нового рівня довіри, який означатиме, що США допомагають союзникам, і це буде дуже поганою новиною для РФ.

Чи матиме ця історія якісь негативні наслідки для України? Думаю, що цього боятися не треба. Україні слід просто продовжувати боротися з агресором. Необхідно спокійно працювати, в тому числі в інформаційному полі, спокійно пояснювати все те, що ми щойно проговорили — немає жодних підстав вважати, що Україна здійснювала взагалі якісь нелегальні поставки зброї, оскільки всі поставки до цих країн є легальними.

Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань