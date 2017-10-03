Скандал із відбором суддів до ВСУ: протягнули тих, хто переслідував Майдан і брехав у деклараціях

Громадська рада доброчесності заявила про ряд порушень під час відбору суддів до нового Верховного суду і вимагає від президента Петра Порошенка не призначати їх та ініціювати зміни до відповідної процедури. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті ГРД.

"29 вересня Вища рада правосуддя прийняла рішення внести подання щодо 111 кандидатів для призначення суддями Верховного Суду, 25 з яких Громадська рада доброчесності закликала не призначати через обгрунтовані факти їх невідповідності критеріям доброчесності та професійної етики... Вища рада правосуддя задекларувала, що не має ані найменших сумнівів у доброчесності цих 25 кандидатів, та вважає, що їх призначення до Верховного Суду підвищить рівень суспільної довіри до судової влади", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Громадська рада доброчесності навела у своїх висновках переконливі факти недоброчесної поведінки кандидатів, а саме ухвалення політично мотивованих рішень; заборону мирних зібрань; свавільне порушення прав людини, що було констатовано Європейським судом з прав людини; неправдиві дані у деклараціях; неможливість підтвердження законності походження своїх статків; толерування злочинної практики втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ тощо.

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«Однак Вища рада правосуддя проігнорувала факти, викладені у висновках Громадської ради доброчесності, без будь-яких пояснень», - наголошується у заяві.

На переконання членів ГРД, Вища рада правосуддя знехтувала своїм конституційним обов’язком та змарнувала шанс на повернення довіри громадян до судової влади...

«Всупереч положенню, за яким проводився конкурс, Вища кваліфікаційна комісія суддів України встановила третій мінімально допустимий бал щодо першого етапу кваліфікаційного оцінювання кандидатів та не встановила мінімально допустимий бал за наслідком оцінювання особистої та соціальної компетентності кандидатів».

Також ВККС відмовилась оприлюднювати роботи кандидатів за результатами виконання практичного завдання та оцінки членів Комісії за відповідними критеріями, а також бали, отримані кандидатами за кожним із критеріїв доброчесності та професійної етики; не оприлюднила мотивованих рішень щодо причин відхилення висновків Громадської ради доброчесності.

Члени ГРД наголосили, що це дає "вагомі підстави припускати, що конкурсні процедури були підлаштовані для призначення заздалегідь визначених кандидатур, а Громадську раду доброчесності було використано для легітимізації цього процесу".

"Громадська рада доброчесності вважає неприпустимим проведення подальших процедур добору чи оцінювання суддів у такий маніпулятивний спосіб. У конкурсі до Верховного Суду останнє слово за президентом, який відповідно до закону має призначити рекомендованих кандидатів.

З огляду на це закликаємо Президента як гаранта Конституції не призначати рекомендованих кандидатів, поки у судовому порядку не буде прийнято рішення щодо вищезгаданих порушень, які мали місце під час конкурсу, і допоки ВККС та ВРП не оприлюднять мотивованих рішень з поясненням справжніх причин відхилення висновків та інформації Громадської ради доброчесності.

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Також очікуємо, що президент як автор судової реформи найближчим часом ініціює незалежний міжнародний аудит, а також виправлення усіх недоліків процедури добору суддів, які призвели до такого результату, та переформатування (зміна складу, структури та порядку обрання) органів суддівського врядування, відповідальних за його проведення", - наголосили в ГДР.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Понад 3/4 кандидатів (93) є суддями і лише 27 - науковцями та адвокатами.

Зі 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

29 вересня Вища рада правосуддя внесла президенту України подання про призначення 111 суддів оновленого Верховного суду зі 120 переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Того ж дня в ГРД заявили, що 25 із 30 недоброчесних кандидатів можуть стати суддями оновленого Верховного суду.