Рада Європи очікує на початок роботи нового Верховного Суду

Рада Європи очікує, що новий Верховний Суд буде сформовано якнайшвидше та він розпочне свою роботу. Про це сказав Спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі Брійя, спостерігаючи за конкурсом до Верховного Суду.

Читайте такожСкандал із відбором суддів до Верховного суду: ВККС звинувачує громадську раду в перевищенні повноважень

Він зауважив, що в усіх європейських країнах все більше зростає запит для забезпечення більшої прозорості, ефективної, незалежної, компетентної судової влади без корупції.

«Метою реформи в Україні є забезпечення довіри населення до судової влади, оскільки вона є частиною довіри до усіх інституцій та демократії», – вважає Р.Брія.

«Це все є безпрецедентним досвідом. Мало хто із Європейських країн може бути прикладом, де було перезавантажено усю судову систему одночасно», – додав він.

Режі Брійя нагадав, що Рада Європи надавала висновки щодо питань відбору суддів, а завдяки постійному контакту з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України утворилася плідна співпраця.

Як відомо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила 120 переможців конкурсу до Верховного Суду. 111 із них Вища рада правосуддя вже рекомендувала призначити суддями Верховного Суду. Президент України має підписати відповідний указ.