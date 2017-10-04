На місці легендарних графіті часів Майдану з'явилися зображення Рабіновича (фото)
Під графіті із зображенням Рабиновича написано назву його політичної сили.
На місці стертих графіті часів Евромайдана із зображенням Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі Українки з'явилися схожі зображення, але з обличчям нардепа Вадима Рабиновича.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Сергій Наумович.
«Подивіться, що зараз на місці графіті Євромайдану на вул. Грушевського», – написав Наумович, прикріпивши до посту фотографії з місця акту вандалізму.
При цьому під графіті написано назву політичної сили Рабиновича.
«Може пояснити дядькові, що він занадто загрався у політику і зайшов дуже далеко?», – додав блогер.
Читайте такожУ Києві закрився салон меблів, на фасаді якого були знищені графіті часів Майдану
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вулиці Грушевського в Києві, де знаходиться салон меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображеннями видатних українців - Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були створені під час Революції гідності.
На знак протесту проти знищення графіті біля магазину «Емпоріум» пройшла акція. Протестувальники розписали фасад салону і підпалили шини біля вхідних дверей.
Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що за фактом знищення графіті розпочато кримінальне провадження, а бізнес підприємців з салону «Емпоріум» перевірять всі державні контролюючі органи. Проведення досудового розслідування доручено Печерському управління поліції ГУ НП у Києві.
У Міністерстві культури заявили, що планують відновити знищені графіті.