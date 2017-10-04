На місці легендарних графіті часів Майдану з'явилися зображення Рабіновича (фото)

На місці стертих графіті часів Евромайдана із зображенням Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі Українки з'явилися схожі зображення, але з обличчям нардепа Вадима Рабиновича.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Сергій Наумович.

«Подивіться, що зараз на місці графіті Євромайдану на вул. Грушевського», – написав Наумович, прикріпивши до посту фотографії з місця акту вандалізму.

При цьому під графіті написано назву політичної сили Рабиновича.

«Може пояснити дядькові, що він занадто загрався у політику і зайшов дуже далеко?», – додав блогер.

Читайте такожУ Києві закрився салон меблів, на фасаді якого були знищені графіті часів Майдану

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вулиці Грушевського в Києві, де знаходиться салон меблів «Емпоріум», зникли графіті із зображеннями видатних українців - Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Графіті були створені під час Революції гідності.

На знак протесту проти знищення графіті біля магазину «Емпоріум» пройшла акція. Протестувальники розписали фасад салону і підпалили шини біля вхідних дверей.

Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що за фактом знищення графіті розпочато кримінальне провадження, а бізнес підприємців з салону «Емпоріум» перевірять всі державні контролюючі органи. Проведення досудового розслідування доручено Печерському управління поліції ГУ НП у Києві.

У Міністерстві культури заявили, що планують відновити знищені графіті.