У мирний час ЗСУ можуть залучатися до заходів із забезпечення суверенітету України – президентський законопроект

Зброя та бойова техніка ЗСУ можуть застосовуватись у мирний час для реалізації заходів щодо забезпечення суверенітету України. Про це йдеться у президентському законопроекті про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Читайте такожМир на Донбасі досягатиметься через мінські домовленності - законопроект ПорошенкаЗокрема, документом, пропонується доповнити розділ V "Прикінцеві положення" закону "Про Збройні Сили України" пунктом 1-1 такого змісту:

«Органи військового управління, з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних сил України можуть залучатися в мирний час відповідно до закону до здійснення заходів, передбачених законом "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях". Залучені до здійснення таких заходів з'єднання, військові частини і підрозділи Збройних сил України мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1).

Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).