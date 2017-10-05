У НАТО підтримали розміщення миротворців ООН на Донбасі та на кордоні з Росією

Союз НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми підтримуємо всі ідеї і пропозиції, що можуть допомогти втілити мінські домовленості, дотримуватися припинення вогню, відвести важкі озброєння», – додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня президент Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу включаючи кордон. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша направити технічну оціночну місію до України, щоб виробити варіанти безпекової і політичної присутності ООН на Донбасі.