Сьогодні парламент надав силу та зброю українським дипломатам – Ірина Геращенко

Сьогодні на ранковому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проект закону «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстраційний номер 7164). Відповідне рішення підтримало 229 народних депутатів, повідомляє прес-служба БПП.

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Закон зміцнює позиції України на міжнародній арені у боротьбі з російською агресією. На цьому з трибуни Парламенту наголосила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко. «У нас немає можливості звільнити окуповані Російською Федерацією території тільки військовим шляхом. Ми маємо поєднати дипломатичний шлях і військовий. І саме цей законопроект дає зброю нашому війську і зброю нашій дипломатії», – заявила Ірина Геращенко.

Ірина Геращенко наголосила, що закон, який пролонгує закон 7164, допоміг українським дипломатам одержати перемогу на міжнародній арені та домогтися введення санкцій проти Російської Федерації. «Сьогодні ми не переголосовуємо закон. Насправді, ми надали силу цьому закону, надаємо силу та зброю українським дипломатам», – заявила Ірина Геращенко.