Угорщина доводить в ПАРЄ, що Київ не дає меншинам вчити навіть українську мову

Противники мовної норми українського закону "Про освіту" доводять у Страсбурзі, що українська влада обмежує вивчення як мов меншин, так і державної мови. Відповідні пам'ятки поширюють у понеділок в коридорах Палацу Європи, повідомляє "Європейська правда".

У брошурах, які роздають депутатам, стверджується, що українське законодавство є найгіршим у регіоні. Наводяться приклади Сербії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови та Польщі.

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Автори документа вважають, що Україна створює не тільки перешкоди для навчання представників нацменшин їх рідним мовам, але також "заважає вивченню української мови". Зокрема, їх претензія в тому, що представникам меншин викладають українську як рідну мову, а не як іноземну. На їхню думку, саме тому, а також через неналежну кваліфікацію вчителів угорці в Закарпатті мають погані результати ЗНО з української.

"Новий закон про освіту знищує школи з викладанням мовами меншин", - йдеться в пам'ятці.

Документ не містить вихідних даних про автора, але виходячи з його змісту, можна припустити, що він підготовлений представниками Угорщини.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (зокрема ст. 7 щодо мови освіти) викликали стурбованість ряду країн - Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

У Міністерстві освіти і науки запевнили, що мовні положення нового закону не порушують Європейську хартію регіональних мов чи мов меншин і Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

Законом вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Водночас особам, які належать до національних меншин або корінних народів України, гарантується право на отримання освіти в класі або групі з навчанням мовою відповідної нацменшини або народу поряд з державною мовою.

Ті особи, які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати освіту відповідно до правил, які діють до набуття цим законом чинності, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.