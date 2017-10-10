В МЗС України наголосили на порушенні норм і стандартів ЮНЕСКО в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що порушення норм і стандартів ЮНЕСКО в окупованому Криму - це серйозний виклик міжнародній спільноті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ, представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО Сергій Кислиця під час виступу на пленарному засіданні 202-ї сесії Виконавчої ради, що триває у Парижі.

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Зокрема, глава української делегації навів факти кричущих порушень прав людини на території окупованого півострова і наголосив на важливості об’єднання зусиль міжнародної спільноти для розв’язання проблеми незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«ЮНЕСКО має реагувати на динамічні зміни сучасного світу. Величезний потенціал Організації має бути використано у повному обсязі. Лакмусовим папірцем на здатність ЮНЕСКО віднаходити адекватні відповіді на виклики ХХІ-го століття має стати запровадження прямого моніторингу в Криму», - зазначив Кислиця.

У цьому зв’язку він висловив задоволення прогресом, досягнутим у консультаціях між Україною та Секретаріатом ЮНЕСКО стосовно параметрів моніторингу.

Крім того, Кислиця привернув увагу до рішення нинішньої сесії рекомендувати Генеральній конференції ЮНЕСКО, що відбудеться у листопаді 2017 року у Парижі, створити на базі Малої академії наук України Центр ЮНЕСКО категорії 2.

Заступник міністра також подякував генеральному директору ЮНЕСКО Ірині Боковій, мандат якої завершується цього року, за її багаторічний внесок у діяльність Організації.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня заступник генерального директора ЮНЕСКО Ерік Фальт заявив, що експерти здійснюватимуть прямий моніторинг ситуації у тимчасово окупованому Криму у сферах компетенції Організації.

За словами Фальта, Секретаріат організації у взаємодії з Україною вийшов на завершальний етап консультацій щодо вироблення параметрів механізму прямого моніторингу ситуації в Криму в сферах компетенції ЮНЕСКО.

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Також під час зустрічі представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини Марк Бояніч та заступник керівника французького офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International Анн Кастаньос-Сєн навели конкретні факти порушень прав людини та утисків прав національних меншин, свободи віросповідання, свободи преси та вираження поглядів, безпеки журналістів, доступу до освіти рідною мовою в Криму.

Постійний представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур привернув увагу до посилення тенденції до придушення російською окупаційною владою в АРК та Севастополі демократії, а також порушення прав українців та кримських татар у сферах освіти, культури і свободи висловлювання.