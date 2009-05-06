Аби отримати більшу допомогу «на дитину», треба більше... довідок

Сім’ї з невеликим сукупним доходом мають право на збільшення мінімально гарантованого державою розміру допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, на цьому наголосила заступник міністра праці та соціальної політики Олена ГАРЯЧА.

За її даними, на сьогодні в Україні одержувачів допомоги по догляду за дитиною до трьох років нараховується близько 1,2 млн. осіб. При цьому більше 600 тис. сімей отримують допомогу по догляду за дитиною до трьох років в розмірі до 501 грн., а решта 600 тис. мають мінімально гарантовану державою суму у 130 грн.

Як пояснила заступник міністра, мінімальну суму допомоги виплачують тим, хто пред’явив лише свідоцтво про народження дитини. «Якщо батько чи мати вважає за потрібне одержати тільки цю суму грошей – подають тільки цю довідку», - підкреслила заступник міністра. Разом з тим, відзначила вона, якщо сім’я малозабезпечена, то розмір допомоги по догляду за дитиною розраховується індивідуально і може становити до 501 грн.

«130 грн. - це та гарантія, нижче якої не виплачується допомога. Кожна сім’я, яка потребує додаткової допомоги, може подати декларацію про доходи в органи соціального захисту і одержати більшу допомогу», - зауважила О.ГАРЯЧА.

Крім того, вона відзначила, що в цьому році розмір допомоги по догляду за дитиною до трьох років збільшено з 50% до 75% прожиткового мінімуму, а на наступний рік уряд планує збільшити цю допомогу до 100% прожиткового мінімуму. «Якщо за результатами виконання бюджету за перше півріччя будемо бачити, що наші надходження дозволяють прискорити виконання цього рішення, то ми можемо перенести термін з 2010 на 2009 рік», - зазначила О.ГАРЯЧА.

За її словами, в цілому на фінансування дитячих виплат і допомоги сім’ям з дітьми в цьому році буде використано 12,9 млрд. грн. (на 23% більше, ніж у минулому році).

Заступник міністра також нагадала, що крім допомоги по догляду за дитиною до трьох років, окремо виплачується ще й одноразова допомога при народженні (перша дитина - 12 240 грн., друга – 25 000 грн., третя – 50 000 грн.).