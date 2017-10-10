В МЗС прокоментували заяву щодо "продажу" Криму: Україна ніколи не торгуватиме територією та свободою

Міністерство закордонних справ констатує, що Україна ніколи не торгуватиме власною територією та свободою. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС.

"В Україні з обуренням сприйняли висловлювання президента (Чехії) Мілоша Земана під час його виступу 10 жовтня на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи", - сказано у заяві.

"Спроба запропонувати не тільки умиротворення агресора, але й легітимізацію анексії АР Крим шляхом «продажу» частини нашої території, є абсолютно не прийнятною для сучасної Європи. Важко повірити, що ми це чуємо від президента країни, яка стільки страждала від Мюнхенської змови", - завили в МЗС.

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"В умовах, коли тисячі українців загинули від рук російських окупантів, десятки тисяч українців та кримських татар переслідуються окупаційним режимом, ця пропозиція виходить за політичні рамки і є відвертим цинізмом", - наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві.

"Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою", - констатували в МЗС.

"Водночас, в Україні високо цінують вагому підтримку та солідарність уряду Чехії та чеського народу, які проявляються в конкретних справах та практичній допомозі. Яскравим прикладом цьому є нещодавній візит делегації Сенату Чеської Республіки на Донбас", - резюмували дипломати.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Земан запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.

У Посольстві Чеської Республіки в Україні вказали, що Земан у ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму і порадили звернутися за коментарем до Офісу президента Чехії.