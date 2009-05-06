Ющенко поїхав на зустріч з Лукашенком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Гомеля (Республіка Білорусь) для робочої зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомлялось, під час зустрічі планується обговорити низку актуальних питань двосторонніх відносин. Насамперед йтиметься про завершення правового оформлення державного кордону, торговельно-економічне співробітництво, взаємодію сторін в енергетичній та транспортній сферах.

Глави держав також планують обговорити питання реалізації євроінтеграційного курсу України та співпраці Білорусі з Європейським Союзом - зокрема в контексті можливостей, які відкриває започаткована ЄС ініціатива «Східне партнерство», установчий саміт якої відбудеться 7 травня ц. р. у Празі.

Президент України також планує обговорити зі своїм колегою низку питань консульсько-правової сфери двосторонніх відносин країн, які потребують невідкладного врегулювання.

У поїздці Президента супроводжують т. в. о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, перший заступник міністра палива та енергетики Олег БУГАЙОВ, заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО