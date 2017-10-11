"Свободівець" і любитель димових шашок Левченко потрапив у скандал: до 2008 року він був громадянином Росії

Народний депутат від ВО "Свобода" Юрій Левченко, який запалював димові шашки у сесійній залі Верховної Ради, підтвердив, що в свій час мав російське громадянство. Про це Левченко написав на своїй сторінці в Facebook. За словами нардепа, він отримав українське громадянство у 2008 році.

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"По завершенню магістратури в 2007 році, у віці 23 років, я повертаюся в Україну і відразу починаю процес отримання українського громадянства і виходу з російського. Дата виходу з російського громадянства 6 травня 2008 року. У жовтні 2008 року вступаю у Всеукраїнське Об'єднання "Свобода", щодо чого ніколи не шкодую, знайшовши там вірних друзів і кохану дружину. При подачі документів на вступ в організацію оприлюднив цю інформацію", - написав Левченко.

Після публікації Андрія Левченка журналіст Андрій Дзіндзя на сторінці в Facebook у дописі висунув питання з приводу біографії Левченко, яку той оприлюднив.

За словами журналіста, вказівку на Кіпр пояснює в цій історії багато, але далеко не все.

"Наприклад, за словами Левченко він жив на Кіпрі з 1992 по 2002 роки, а російське громадянство отримав для того, щоб вчитися в Лондонському університеті. Але чому в такому разі він не отримав кіпрське громадянство, яке дає набагато більше можливостей у цій сфері і на яке він міг вільно претендувати? І тут знову виникає багато питань: а може все тому, що Юрій збрехав і не жив на Кіпрі з 1992 року, а вступив в кіпрську школу закінчив 9 класів? І знову ж підозра в тому чому мовчать однокласники в РФ?", - написав Дзіндзя.

Він зазначив, що також викликають сумніви мотиви приїзду в Україну. Дзіндзя не розуміє, як Левченко був зареєстрований кандидатом у народні депутати на виборах 2012 року, якщо кандидатами в нардепи можуть стати громадяни, які постійно проживають на території України останні 5 років.

"У Юри, виявляється є квартира в Москві, там прописані його мама і тато. Зверніть увагу, що батько в базі вказано без по батькові і дати народження, що можна розцінювати як приналежність до спецслужб", - написав Дзіндзя.

Він зазначив, що у "Свободи" Левченко відразу починає працювати керівником кадрового відділу.

Відповідь від депутата Юрія Левченка не змусила на себе чекати. На своїй офіційній сторінці Facebook народний депутат опублікував фотографію свого свідоцтва про народження. "Мені повідомили друзі, що слуги олігархічної клептократії починають тиражувати "сенсацію" про те, що я народився в Москві", - написав обурений депутат.