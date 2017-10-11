Виступ Порошенка в ПАРЄ (відео)
13:17, 11 жовтня 2017Політика
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Український лідер почав виступати на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Президент України Петро Порошенко розпочав виступ на осінній сесії ПАРЄ.
Президент розпочав виступ із привітання Стелли Кіріакідес з обранням на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи
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Окрім виступу на пленарному засіданні осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, у президента запланована зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом. Також Порошенко візьме участь в урочистій церемонії відкриття "Зірки Небесної сотні" біля Палацу Європи, де розміщена штаб-квартира Ради Європи.
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Новина в сюжеті: Україна на осінній сесії ПАРЄ