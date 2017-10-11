Порошенко висловив "чітку позицію" щодо закону про освіту: діти з нацменшин повинні знати українську мову

Президент України Петро Порошенко зазначає, що у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, яку було ухвалено у листопаді 1992 року, йдеться про те, що усі зобов’язання перед нацменшинами мають виконуватися без шкоди для викладання офіційної мови держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні у Страсбурзі.

«Моя позиція щодо сфери освіти є чіткою: якість освіти визначає майбутнє і безпеку кожної держави», - заявив він.

«Прийнятий закон (про освіту – УНІАН) став не лише вагомою частиною освітньої реформи, а й законом рівних можливостей для усіх учасників освітнього процесу. І особливо наголошую: рівних можливостей для усіх учнів! Незалежно від їх походження, місця проживання чи національності», - додав президент.

За словами глави держави, неприпустимою є ситуація, коли діти, які належать до національних меншин в Україні, не мають належних знань української мови, що потрібні їм для подальшого навчання в університетах, розбудови кар’єри, самореалізації в Україні.

«Закон виправляє цю ситуацію. Верховна Рада України пішла на те, щоб посилити вивчення української мови на етапі дошкільної та початкової освіти з тим, аби згодом перейти на навчання державною мовою. При цьому не полишаючи вивчення рідної мови в необхідних обсягах», - додав він.

«У Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, яку було ухвалено тут, у Страсбурзі, у листопаді 25 років тому, йдеться про те, що усі зобов’язання перед нацменшинами мають виконуватися «без шкоди для викладання офіційної мови (мов) держави». Впевнений, що положень цієї Хартії мають належно дотримуватись усі, хто її підписав», - підкреслив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки стосовно закону будуть готові до грудня.