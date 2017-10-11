Угорщина 16 жовтня порушить у ЄС питання щодо українського закону "Про освіту"

10:23, 11 жовтня 2017
Політика
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Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Угорщина намагається домогтися перегляду закону

Угорщина 16 жовтня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС порушить питання щодо українського закону «Про освіту».

Про це повідомляє брюсельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

При цьому, за його словами, спроби переглянути Угоди про асоціацію Україна-ЄС будуть відхилені.

Журналіст зазначив, що ЄС працює над компромісом, в результаті якого формулювання щодо намірів у Декларації про Східне партнерство із Україною, Грузією та Молдовою може залишатися, якщо згадати нідерландську правку до Угоди про асоціацію "Україна-ЄС", яка була узгоджена в грудні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив МЗС та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

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28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Висновки ВК стосовно закону будуть готові до грудня.

Сійярто заявляв, що Угорщина не підриватиме єдність ЄС у питанні антиросійських санкцій через положення закону про освіту в Україні.

Також Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС у рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України.

9 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter запропонував Сійярто разом відвідати Закарпаття та обговорити мовні положення закону про освіту.

Разом з тим, за даними угорського видання Magyar Nemzet, міністр закордонних справ Угорщини Сійярто відмовився зустрічатися з Клімкіним на Закарпатті для обговорення мовних положень нового українського закону про освіту.

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Теги: #закон про освіту в Україні#відносини України і Угорщини