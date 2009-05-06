В уряд влили свіжу кров (нові призначення)

Інформація від Данилишина

Кабінет міністрів призначив Олену СТЕПАНЕНКО заступником міністра праці та соціальної політики України. Кабінет міністрів також призначив Миколу ГОЛЄВА заступником міністра фінансів України. Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення таких рішень на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

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