Єхануров обіцяє на День Незалежності «цікавий» військовий парад

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що у Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад, але його масштабність і формат залежатимуть від рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Парад буде. Який – це вже рішення верховного головнокомандувача Збройних Сил Президента України Віктора ЮЩЕНКА», - зазначив міністр оборони.

У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що 8 травня під час поїздки разом із Президентом на Хмельниччину має намір остаточно узгодити з ним масштабність та формат проведення військового параду

«Доручення Президента з цього приводу (проведення параду – УНІАН) було. Ми ці пропозиції надамо», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

На уточнююче запитання журналістів, яким все ж таки буде парад, міністр оборони відповів: «Цікавим».