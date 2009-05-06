На саміті у Празі не буде Саркозі, Брауна і Сапатеро

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН і глава іспанського уряду Хосе Луїс САПАТЕРО не братимуть участі в засновницькому саміті «Східного партнерства», який має відбутися 7 травня в Празі (Чехія).

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода» з посиланням на Інтернет-видання EUbussiness.

На думку видання, відсутність Н.САРКОЗІ в Празі збільшує небезпеку, що східну політику Євросоюзу визначатимуть країни сходу ЄС, а середземноморську – країни Середземномор`я.

«Свобода» нагадує, що минулого року французький лідер «з великою помпою» заснував «Середземноморський Союз» для зміцнення зв`язків між країнами середземноморського побережжя, але з того часу цей форум заглухнув.

Як повідомляв УНІАН, раніше від представництва на вищому рівні на засновницькому саміті «Східного партнерства» відмовилися такі країни Євросоюзу, як Литва і Польща.