У БЮТ вважають, що з Луценком має розбиратися Тимошенко

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО не виключає, що фракції опозиції можуть використати інцидент з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ у Німеччині як привід для дестабілізації роботи Верховної Ради.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

В.ПИСАРЕНКО припустив, що опозиція буде вимагати відставки Ю.ЛУЦЕНКА. Водночас, додав депутат, від опозиції може надійти й ініціатива аби зібрати в парламенті необхідних 226 голосів за відставку міністра.

При цьому В.ПИСАРЕНКО вважає недоречною таку постановку питання, оскільки до кінця не зрозуміло що насправді трапилося. “Я думаю, що Юрій ЛУЦЕНКО повинен сам пояснити, що насправді відбулося, і до цього часу не варто будувати якісь версії”, - сказав він.

Депутат виступив противником винесення цього питання на розгляд Верховної Ради. “Я думаю, що все з’ясування має відбутися на рівні Кабінету міністрів”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.